«Надежное партнерство»: Коми защитят от опасных природных явлений

Временно исполняющий обязанности губернатора Республики Коми Владимир Уйба и глава Росгидромета Игорь Шумаков подписали соглашение о сотрудничестве правительства региона и ведомства в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

Как заявила пресс-служба Росгидромета, соглашение регламентирует предоставление гидрометеорологической информации органам исполнительной власти Коми, совершенствование системы предупреждения об угрозе возникновения опасных природных явлений, а также экстремально высоком загрязнении окружающей среды. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в совершенствовании систем обеспечения гидрометеорологической безопасности и мониторинга экологической ситуации.

«В республике налажено эффективное взаимодействие с Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми. Выстроена работа по оперативному обмену информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, об изменениях погоды и климата. Мы получаем аналитическую поддержку по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Уверен, что подписываемое сегодня соглашение будет способствовать нашему плодотворному сотрудничеству в дальнейшем», — отметил Владимир Уйба.



Игорь Шумаков в свою очередь оценил врио губернатора Коми как «деятельного человека и профессионального управленца». Глава Росгидромета считает, что деятельность Уйба — один из лучших образцов эффективного взаимодействия руководства субъекта РФ и ведомство.



Республику Коми и нашу федеральную службу связывает многолетнее надежное партнерство. Уверен, так будет и впредь, а заключенное сегодня соглашение придаст новый импульс этому сотрудничеству на благо жителей региона, — заявил Шумаков.

В рамах соглашения уже в 2021 году Росгидрометом планируется закупить и установить в Воркуте два новых стационарных поста наблюдений с современными приборами и оборудованием, которые заменят устаревшие посты.

А еще в Воркуте переоснастят аналитическую лабораторию мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.