Ученые придумали необычный способ узнать, какие бактерии живут в кишечнике

Бактерии, присутствующие в желудочно-кишечном тракте человека, могут многое рассказать о нашем здоровье. Ученые из Университета Пердью штата Индиана создали капсулу, которая может собрать информацию о желудочно-кишечном тракте.

Обычно мы просим своих пациентов сдать анализ кала, чтобы проследить, какие бактерии живут в пищеварительной системе. И на сегодняшний день это единственный способ, но он не может дать полную картину, которая бы рассказала, пришли ли эти микробы из кишечника, желудка, прямой кишки или любого другого места, — пишут ученые.

Новая «умная» капсула как раз и займется таким анализом. Она состоит в основном из абсорбирующего гидрогеля, содержащегося в оболочке из смолы. Внешний слой этой оболочки очень чувствителен, и когда он подвергается воздействию рН определенной части желудочно-кишечного тракта, он растворяется.

Как только это происходит, гидрогель втягивает пищеварительную жидкость, содержащую бактерии. При этом гель расширяется, упираясь в специальный механизм внутри капсулы. Этот механизм в конечном счете запечатывает отверстие, где была крышка, захватывая собранные бактерии внутри и удерживая их .

Запечатанная капсула затем продолжает путешествовать по остальной части пищеварительной системы, в конечном итоге входит вместе с фекалиями. И потом ученым остается только исследовать содержимое этой капсулы. Каждая капсула используется только один раз, и ее изготовление должно стоить около доллара.

Согласно планам, технология должна быть испытана на свиньях, прежде чем перейти к испытаниям на людях. Этот подход открывает новые возможности для изучения того, какие бактерии присутствуют в кишечнике, считают ученые.