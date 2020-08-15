Какие планеты можно увидеть в августе без телескопа

Август — отличное время, чтобы насладиться хорошей погодой и наконец-то вспомнить о давно забытом хобби. Например, об астрономии.

Тем более есть отличный повод, так как в этом месяце можно невооруженным взглядом увидеть сразу пять планет Солнечной системы — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Меркурий

Самая ближайшая к Солнцу планета наиболее сложна в наблюдении из-за большого количества света от звезды. Однако в августе планета проходит через созвездие Близнецов, поэтому на чистом небе ее легко разглядеть.

Лучше всего планета будет видна перед рассветом. Если посмотреть на созвездие Близнецов, то рядом можно увидеть краснеющую точку — это и есть Меркурий. В конце лета Меркурий снова пройдет между Солнцем и Землей, и снова увидеть его можно будет в октябре.

Венера

Сейчас Венера путешествует в одном направлении с Солнцем по созвездию Тельца, Ориона и Близнецов. Особенно хорошо ее видно с утра перед рассветом.

На первый взгляд можно спутать планету со звездой, но если присмотреться, то увидите, что Венера не мерцает в отличие от звезд. Самый легкий способ наблюдения Венеры невооруженным глазом — это найти планету во время её восхода на утреннем небе и не упускать из вида после восхода Солнца, так как сейчас она отчетливо видна даже днем.

Марс

В августе Красная планета становится ярче в несколько раз. Марс можно заметить в созвездии Рыб, а после полуночи планета восходит над восточным горизонтом.

Невооруженным глазом Марс выглядит как яркая красновато-оранжевая звезда.

Планеты-гиганты

Юпитер и Сатурн будет сложнее найти на ночном небе, если у вас нет телескопа, но это возможно. Сейчас планеты находятся рядом в созвездии Стрельца. Юпитер невооруженным глазом отличить от Сатурна легко — он намного ярче.