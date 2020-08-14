«Я бы посмотрел на этих врачей»: Гинцбург о реакции медиков на вакцину
- 14 августа 2020, 17:25
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург резко высказался в адрес врачей, которые усомнились в перспективности и безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Они знают, что есть два пути избежать вирус: вакцинация или переболеть коронавирусом в тяжелой форме, так как мы знаем, что легкая форма не дает надежной защиты, — заявил Гинцбург.
Напомним, что во вторник, 11 августа 2020 года, о создании первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил президент России Владимир Путин. После этого сервис «Справочник врача» опросил более трех тысяч медиков на предмет их отношения к новой российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Оказалось, что большинство респондентов не готовы делать эту прививку. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%.
Реакция на такое недоверие к отечественной вакцине последовала незамедлительно. Сегодня, 14 августа, Александр Гинцбург заявил, что отказавшихся от вакцины ждет печальный исход, а именно тяжелая форма болезни.
Глава Центра, где была создана первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, подчеркнул, что «Спутник V» проходит все необходимые проверки, поэтому к массовому применению будет полностью безопасен.
По прогнозам Гинцбурга, всеобщая вакцинация от коронавируса в России начнется в декабре 2020 года. До этого момента вакцина должна пройти все необходимые проверки.
Третий и самый длительный этап испытаний должен показать, не только насколько вакцина эффективна, но и насколько она безопасна. Пока что мы не видим никаких исследований, которые бы подтвердили или опровергли это. Настораживает то, что первая и вторая фазы, на которые обычно уходит по полгода на каждую, мы прошли за пять месяцев. Раньше такого не было. В любом случае перед массовой вакцинацией препарат должны тщательно без спешки проверить, — пояснил «Ридусу» научный сотрудник ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова вирусолог Виталий Зверев.
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