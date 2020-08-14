Эксперт рассказал, как партиям пройти муниципальный фильтр на выборах

Муниципальный фильтр не может являться препятствием для регистрации кандидатов на грядущих в сентябре выборах. Такое мнение высказал член правления Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Борис Копенкин.

Муниципальный фильтр — это лакмусовая бумажка работы партий на низовом уровне. Если они выдвигают кандидатов в депутаты сельских поселений, и эти кандидаты там побеждают, то затем у них не может возникнуть никаких проблем с прохождением мунфильтра на более высокие позиции. А если партии не готовы заниматься рутинной работой в селах, деревнях, райцентрах, то им остается только придумывать небылицы об административном давлении с помощью муниципального фильтра, — пояснил общественник в интервью «Ридусу».

В то же время, считает Копенкин, избирательные комиссии регионов стали в этом году более лояльно относиться к кандидатам, желающим принять участие в избирательной гонке. В качестве наглядного примера он привел историю представителей КПРФ, которые были спасены избиркомом от снятия партийных списков на выборах депутатов Костромской областной думы.

«Изначально партконференцию по выдвижению они провели со значительными юридическими нарушениями. Избирком это вовремя обнаружил, сообщил в обком КПРФ, и у партийцев было время, чтобы заново, уже в соответствии с законодательством, провести необходимые процедуры по выдвижению. Сегодня и кандидат в губернаторы от КПРФ, и депутатский партсписок успешно зарегистрированы. Партийцы активно ведут избирательную кампанию. То есть при наличии возможностей как-то повлиять на выдвижение кандидатов ни избирательная комиссия, ни главные оппоненты не стали сливать КПРФ», — заключил Борис Копенкин.

В единый день голосования 13 сентября в четырех регионах страны пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах выберут губернаторов, еще в 11 регионах будут выбирать депутатов областных парламентов. Муниципальные выборы пройдут в 33 регионах страны.