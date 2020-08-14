Цыбульский попросил у Путина денег на строительство десяти жилых домов

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

В ходе беседы глава государства обратил внимание на ситуацию с ветхим и аварийным жильем в регионе. В частности, он попросил Цибульского объяснить, почему в Архангельской области темпы ввода новых многоквартирных домов в эксплуатацию сократились на 23%. По словам Путина, данный показатель «больше в два с лишним раза, чем в целом по стране».

«В этом вопросе негативную роль сыграла ситуация с распространением коронавируса. Это первое, что повлияло на наших застройщиков, и в первую очередь на коммерческий сектор. Я при этом хочу отметить, что мы полностью выполним обязательства в рамках национального проекта, касающиеся расселения ветхого и аварийного жилья, но, по всей видимости, не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья», — рассказал Цыбульский.

По его данным, застройщики Архангельской области страдают от «разрывов по поставкам стройматериалов» и других факторов, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, утверждает Цыбульский, в регионе существенно упал спрос на жилье. Около 12,5% сданного квартирного фонда коммерческой застройки являются сегодня невостребованными на рынке.

Александр Цыбульский попросил президента выделить из федерального бюджета более десяти миллиардов рублей на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Особенно главу региона беспокоят дома, которые сошли со свай после 2017 года. Как заявил врио губернатора, жители этих домов пока, к сожалению, не попадают в национальные программы по переселению в ближайшие годы.

«В связи с этим я бы хотел, Владимир Владимирович, к вам обратиться. Я считаю, что нам просто крайне необходимо построить до десяти многоквартирных домов за рамками проекта для того, чтобы, собственно говоря, не портить ту очередь, которая уже сегодня сложилась, и не вызывать социальное напряжение у людей и чувство социальной несправедливости. Если бы не ситуация с коронавирусом, которая в определенной степени сократила доходы нашего бюджета (и сократила довольно существенно — на 13%; 10,5 миллиардов практически у нас выпадающие доходы), мы бы, конечно, что называется, затянули пояса, нашли бы собственные резервы, но сегодня у нас просто такой возможности нет», — сказал Цыбульский.

«Хорошо, договорились. Согласен», — ответил Путин.