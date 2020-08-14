Ученые нашли кровати древних людей возрастом 227 000 лет

Африканские археологи из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге рассказали, что во время последних раскопок пещеры в провинции Квазулу-Натал им удалось обнаружить кровати, на которых спали древние люди около 227 000 лет назад.

Конечно, тогда кровати были не похожи на современную мебель, а представляли собой травяные подстилки, которые периодически менялись.

Квазулу-Натал — провинция на юго-востоке Южно-Африканской Республики, на побережье Индийского океана. На этой территории постоянно проживали люди на протяжении всей доисторической эпохи. Пещеры в провинции богаты артефактами, сохранившимися в культурных слоях благодаря сухим и прохладным условиям.



Во время последних раскопок ученые нашли плетеные подстилки, которые были сделаны из разных видов трав. Чаще всего древние люди использовали гвинейскую траву (Panicum maximum) — ценную высокоурожайную кормовую культуру. Сейчас фермеры ее используют для создания и улучшения пастбищ и сенокосных лугов.

Археологи рассказали, что самым древним слоям, содержащим подстилки, от 227 000 до 183 000 лет. Чаще всего под слоем подстилки находился пепел. Это говорит о том, что время от времени «кровати» сжигали, а на их место выкладывали новый слой.

Вероятно, это делалось из-за того, что в подстилке заводились вредители.

Это означает, что люди намеренно клали травяную подстилку на пепел, чтобы отпугнуть ползающих насекомых. Также наши специалисты обнаружили обгоревшие кусочки камфорного дерева. Камфара до сих пор используется в качестве репеллента от насекомых. Возможно, дерево жгли для того, чтобы дым отпугивал летающих насекомых, — пишут археологи.

Ученые не сомневаются, что подстилки — это древние кровати, так как они встречаются только в защищенной задней части пещеры и часто рядом с кострами, о чем говорят опаленные края некоторых подстилок.

Также в некоторых «кроватях» археологи нашли осколки камня, что наводит на мысль, что люди, сидя на подстилках, могли заниматься изготовлением орудий труда.