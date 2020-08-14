Всех задержанных в Минске до утра отпустят на свободу

Все лица, задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске будут выпущены на свободу до шести утра 14 августа. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Барсуков, пишет Telegram-канал агентства Sputnik.

Замглавы МВД Белоруссии, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков лично приехал к следственному изолятору на улице Окрестина.

Как пишет агентство, людей уже начали выпускать на волю. Некоторые из них показывают следы побоев и сообщают об издевательствах, которые им пришлось вынести.



Людей у изолятора встречают волонтеры, помогая связаться с родственниками, предлагая пищу и горячие напитки. Из ворот центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина время от времени выезжают машины скорой помощи.

Также начали выпускать задержанных из следственной тюрьмы в Жодино. Туда в больших количествах привозили в эти дни участников несанкционированных акций.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам разобраться во всех «фактах задержаний, которые произошли в последние дни». Об этом рассказала председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.



Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев приказал в первую очередь отпускать из изоляторов временного содержания и центров изоляции задержанных журналистов. Глава МВД подчеркнул, что «не хочет никакого насилия».