Глава МВД Белоруссии призвал «остановить насилие в головах»

Безопасности и спокойствию Белоруссии завидовали многие соседи. Трудно понять: ради каких целей сейчас их пытаются разрушить. И хотя до революции в стране дело пока не дошло, она опасна своими последствиями, заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

«Насилие надо остановить в головах, это как один персонаж говорил про разруху в головах. Ведь любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас еще не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», — цитирует ТАСС слова главы МВД.

Министр уже потребовал, чтобы в первую очередь из изоляторов временного содержания (ИВС) и центров изоляции правонарушителей (ЦИП) отпускали журналистов, которые освещали акции протеста в Белоруссии.

«Мое первое распоряжение — с журналистами, попавшими в ИВС, в ЦИП, разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми», — заявил Караев.

Министр подчеркнул, что был «всегда против любого насилия над журналистами». По его словам, мирных людей, задержанных во время протестных акций, надо освобождать как можно быстрее. Власти уже делают это.

«Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети», — добавил Караев.

Чуть раньше глава МВД попросил прощения и взял на себя ответственность за «травмы случайных людей» во время разгона протестантов. А журналистам посоветовал «не лезть в самое пекло» и «не подставляться между двумя сторонами».

На эту же тему практически одновременно с Караевым выступила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что сейчас «не нужна драка» и война. Президент страны «услышал» мнение народа и «поручил разобраться по всем фактам задержаний» в последние дни. Прямо сейчас «идет интенсивная работа в этом направлении».