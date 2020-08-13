В ООН потребовали быстрого и честного расследования после взрыва в Бейруте

Расследование обстоятельств чудовищного взрыва в порту Бейрута должно быть беспристрастным и быстрым. Нужно рассмотреть все претензии и заявления, касающиеся нарушений прав человека, призвали правозащитники ООН.

«Мы поддерживаем призывы о проведении быстрого, беспристрастного, вызывающего доверие и независимого расследования, основанного на принципах прав человека», — цитирует ТАСС текст документа, опубликованного 13 августа в Женеве.

Эксперты ООН подчеркнули необходимость защиты расследования от «любого неправомерного влияния», а также выдачи самых широких полномочий тем, кто будет его проводить. Лишь в этом случае удастся выявить «любые систематические провалы ливанских властей в защите прав человека».

По словам авторов документа, сам взрыв и последствия катастрофы указывают на отсутствие должной защиты прав жителей Ливана и проблему «безответственности и безнаказанности».

В числе 37 экспертов, подписавших заявление — специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламар и специальный докладчик по праву на мирные собрания и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль.

Возможно самая мощная неядерная катастрофа произошла в Бейруте 4 августа. На складе в порту загорелись и взорвались 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую выгрузили с иностранного корабля около шести лет назад. В МВД Ливана полагают, что огонь возник из-за несоблюдения требований безопасности при проведении сварочных работ.

В результате взрыва погиб 171 человек. Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Еще около шести тысяч получили ранения. Последовавшие за катастрофой народные волнения стали причиной отставки ливанского правительства.