Спецслужбы США заявили об опасности российских хакеров для Пентагона

Программное обеспечение хакерской группировки Fancy Bear опасно для телекоммуникационных систем американских силовых ведомств и Пентагона. Хакеры, деятельность которых связывают с военной разведкой России, используют в шпионских целях некую программу Drovorub, сказано в заявлении Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США, распространенном 13 августа.

Применение программы Drovorub во время операций по кибершпионажу удалось зафиксировать специалистам американских спецслужб. Данный софт предназначен для внедрения в компьютеры жертв, которые работают под управлением операционной системы Linux. Хакеры имеют возможность получать сведения об активности устройства, обмениваться с ним файлами, ставить задачи, маскируя свою деятельность.

«Drovorub представляет угрозу системам национальной безопасности США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux», — цитирует ТАСС выдержку из документа.

Власти США постоянно и бездоказательно обвиняют Москву в связях с попавшими под санкции хакерскими группировками. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в декабре 2019 года напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала «наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности», но в Вашингтоне"эту идею старательно игнорируют" и предпочитают вместо этого «навешивать на Россию ярлык киберпреступника».

Тем временем, в конце прошлого года в Сети появилась информация о том, что Киберкомандование Вооруженных сил США готовит спецоперации против российской элиты. Удар будет нанесен, если Россию снова заподозрят во вмешательстве в американские выборы в 2020 году.