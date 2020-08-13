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Спецслужбы США заявили об опасности российских хакеров для Пентагона

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© Pixabay

© Pixabay

Программное обеспечение хакерской группировки Fancy Bear опасно для телекоммуникационных систем американских силовых ведомств и Пентагона. Хакеры, деятельность которых связывают с военной разведкой России, используют в шпионских целях некую программу Drovorub, сказано в заявлении Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США, распространенном 13 августа.

Применение программы Drovorub во время операций по кибершпионажу удалось зафиксировать специалистам американских спецслужб. Данный софт предназначен для внедрения в компьютеры жертв, которые работают под управлением операционной системы Linux. Хакеры имеют возможность получать сведения об активности устройства, обмениваться с ним файлами, ставить задачи, маскируя свою деятельность.

«Drovorub представляет угрозу системам национальной безопасности США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux», — цитирует ТАСС выдержку из документа.

Власти США постоянно и бездоказательно обвиняют Москву в связях с попавшими под санкции хакерскими группировками. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в декабре 2019 года напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала «наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности», но в Вашингтоне"эту идею старательно игнорируют" и предпочитают вместо этого «навешивать на Россию ярлык киберпреступника».

Тем временем, в конце прошлого года в Сети появилась информация о том, что Киберкомандование Вооруженных сил США готовит спецоперации против российской элиты. Удар будет нанесен, если Россию снова заподозрят во вмешательстве в американские выборы в 2020 году.

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Министр внутренних дел Белоруссии: «Беру ответственность на себя»

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© Наталия Федосенко/ТАСС

© Наталия Федосенко/ТАСС

Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за действия силовиков, занимающихся разгоном мирных жителей на улицах Минска. Он также принес извинения пострадавшим на протестах, а также порекомендовал журналистам «не лезть в пекло», пишет РИА Новости.

Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — заявил Караев.

Министр внутренних дел также дал совет журналистам:

Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!

Ранее «Ридус» опубликовал рассказ жителя Минска, который активно участвует в протестах против итогов президентских выборов в Белоруссии. Как утверждает мужчина, мирных жителей забирают прямо с улицы. И хотя в стране не введен официально комендантский час, однако именно по такому сценарию сейчас действует власть: «Такой а-ля комендантский час, который не введен. Но дали распоряжение заведениям — ресторанам, магазинам, торговым центрам — в 18:00 закрываться».

Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа объявил о готовности властей Литвы, Латвии и Польши остановить насилие против граждан Белоруссии путем посреднических переговоров между оппозицией и правительством президента Александра Лукашенко.

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