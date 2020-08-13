Ранний скрининг молочной железы снижает риск смерти от рака на 25%

Скрининг молочной железы у женщин в возрасте 40—50 лет снижает смертность от рака молочной железы, согласно исследованию, проведенному Лондонским университетом королевы Марии, в котором рассматривались медицинские карты 160 000 женщин.

Маммография, или скрининг молочной железы, — это обязательная процедура, которую должны проходить женщины старше 40 лет. Это не пустые слова, так как сейчас современное оборудование способно распознать опухоль на самой ранней стадии, когда она еще поддается лечению. Для женщин более молодого возраста достаточно ежегодно посещать гинеколога, который может предложить УЗИ-диагностику, если есть жалобы, — прокомментировал «Ридусу» директор по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов.

В России существует программа скрининга рака молочной железы, предлагающая маммографию женщинам в возрасте 40—70 лет ежегодно по ОМС.

В Великобритании, например, маммография делается раз в три года, а также она доступна для женщин от 50 лет. Однако в настоящее время существует неопределенность относительно того, следует ли начинать скрининг в более молодом возрасте. Это и решили выяснить ученые в новом исследовании.

В период с 1990 по 1997 год ученые случайным образом анализировали медицинские карты более 160 000 женщин в возрасте 39—41 года, которые проходили маммографию.

Было обнаружено, что скрининг женщин в возрасте 40—49 лет привел к существенному и значительному (на 25%) снижению смертности от рака молочной железы в течение первых десяти лет. Благодаря раннему скринингу опухоль вовремя обнаружили у 620 женщин, которые сразу же начали лечение и победили рак.

Таким образом, скрининг в возрастной группе 40—49 лет, по-видимому, не является гипердиагностикой, а, наоборот, помогает распознать рак на ранних стадиях.