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Отца оставленных в Шереметьево детей ограничили в родительских правах

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© СК РФ

© СК РФ

Виктор Гаврилов, бросивший в столичном аэропорту Шереметьево двух малолетних сыновей, ограничен в родительских правах решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре. Также с мужчины взысканы алименты на содержание детей.

«Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца», — сказано в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело в отношении Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, 26 января бросившего в аэропорту по прилету в Москву сыновей 2011 и 2014 года рождения, возбуждено по статьям «оставление в опасности» и «кража». Рассмотрение отложено до 3 сентября. Мужчина на этапе предъявления обвинительного заключения своей вины не признал. Он утверждает, что собирался вернуться за детьми, как только найдет работу.

«Что касается обвинения в краже, то он заявил, что деньги занял. По детям он не видит состава преступления», — цитирует «Интерфакс-Дальний Восток» слова старшего помощника прокурора Хабаровского края Анны Исаевой.

Гаврилов объяснил, почему оставил детей в Шереметьево — боялся, как бы сыновья не повторили его сложную судьбу.

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Гаврилову грозит до шести лет лишения свободы.

«Ридус» писал о том, как 26 января в терминале D аэропорта Шереметьево нашли двух мальчиков, брошенных отцом. Позднее их передали матери. Сам мужчина был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске. Он направлялся в Комсомольск-на-Амуре, чтобы снова забрать детей.

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