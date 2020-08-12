СК Белоруссии проверит обстоятельства смерти арестованного протестанта

Проверку обстоятельств смерти в Гомеле 25-летнего мужчины, который 9 августа был арестован за участие в несанкционированной акции протеста, проведет областное Управление Следственного комитета (СК) Белоруссии. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.

Мужчина решением суда был привлечен к административной ответственности и арестован на десять суток. Его отправили к месту отбывания наказания.

Внезапно арестованный почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти молодого человека.

В Следственном комитете подчеркнули, что на теле арестованного не обнаружено видимых телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жестокость силовиков при разгоне протестующих против результатов выборов президента Белоруссии вызывает возмущение местного населения и мировой общественности. В социальных сетях появилось множество свидетельств избиения людей сотрудниками белорусских правоохранительных органов.