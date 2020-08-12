СК Белоруссии проверит обстоятельства смерти арестованного протестанта
- 12 августа 2020, 22:41
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Проверку обстоятельств смерти в Гомеле 25-летнего мужчины, который 9 августа был арестован за участие в несанкционированной акции протеста, проведет областное Управление Следственного комитета (СК) Белоруссии. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.
Мужчина решением суда был привлечен к административной ответственности и арестован на десять суток. Его отправили к месту отбывания наказания.
Внезапно арестованный почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти молодого человека.
В Следственном комитете подчеркнули, что на теле арестованного не обнаружено видимых телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Жестокость силовиков при разгоне протестующих против результатов выборов президента Белоруссии вызывает возмущение местного населения и мировой общественности. В социальных сетях появилось множество свидетельств избиения людей сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
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