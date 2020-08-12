Несколько человек задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве

Российские полицейские задержали не менее пяти участников акции протеста у посольства Белоруссии в центре Москвы. Однако люди не расходятся, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие проходило мирно. Спустя примерно два часа после его начала полиция вынудила около 200 человек отойти по улице Маросейка в сторону метро «Китай-город». В этот момент задержали не менее пяти протестантов.



Примерно 150 участников акции позднее вернулись к посольству. Люди выражают недовольство официальными результатами выборов президента Белоруссии.

Тем временем в Белоруссии на мирные акции протеста против насилия вышли женщины и медицинские работники. Милиция в этот раз не проявила агрессии.