найти ×
   
  • USD
    73.24
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

-104709

Несколько человек задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Российские полицейские задержали не менее пяти участников акции протеста у посольства Белоруссии в центре Москвы. Однако люди не расходятся, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие проходило мирно. Спустя примерно два часа после его начала полиция вынудила около 200 человек отойти по улице Маросейка в сторону метро «Китай-город». В этот момент задержали не менее пяти протестантов.

Примерно 150 участников акции позднее вернулись к посольству. Люди выражают недовольство официальными результатами выборов президента Белоруссии.

Тем временем в Белоруссии на мирные акции протеста против насилия вышли женщины и медицинские работники. Милиция в этот раз не проявила агрессии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
28090899читать позжечитаю позже
Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
13145460читать позжечитаю позже

главное


Экология
Спутник и помет помогли найти новые колонии императорских пингвинов

Число активных мест размножения уязвимого вида в Антарктиде выросло до 61.

-2021028читать позжечитаю позже

История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении30 марта

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

19019356читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM