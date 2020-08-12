Акция медиков против насилия в Минске завершилась без задержаний

Несанкционированная акция протеста против насилия, которую организовали медицинские работники в Минске, закончилась мирно. Никто из участников мероприятия на проспекте Дзержинского не был задержан, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Днем 12 августа около двух сотен медиков выстроились в цепочку у Белорусского государственного медицинского университета. Люди принесли с собой красные и белые цветы, а также плакаты: «Остановите насилие» и «Врачи против насилия». С другой стороны проспекта Дзержинского собрались граждане, решившие поддержать акцию.

Вскоре возле университета появились автомобили силовых структур. Милиционеры наблюдали за акцией из машин, не вмешиваясь. С протестующими коллегами попробовал поговорить министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, но беседа результатов не принесла.



Акция продлилась около двух часов. Медицинские работники намерены повторить мероприятие на следующий день. Как только люди разошлись, уехали и милицейские машины.

Против насилия силовиков 12 августа протестовали в нескольких белорусских городах и женщины. Они вышли на улицы с цветами и детьми и тоже построились в цепи. Участники акций подчеркивают их мирный характер.