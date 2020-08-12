ТОП-3 фейка о первой российской вакцине от коронавируса

Вчера, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, которая одобрила вакцину «Спутник V», обеспечивающую устойчивый иммунитет против нового коронавируса.

Вокруг этой темы сразу появилось много непроверенной информации, поэтому «Ридус» решил разобраться, какие фейки успели появиться в Сети всего за сутки.

1. Заставят прививаться всех

Главный страх россиян — это принудительная массовая вакцинация. И страх этот вполне объясним. Например, в конце мая Минюст России создал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусматривается штраф за отказ от прохождения медосмотров и вакцинации в размере от 5000 до 7000 рублей.

Во время эпидемии коронавируса эта новость вызвала массу обсуждений. Несмотря на то, что вакцинация носит рекомендательный характер, Роспотребнадзор заявлял, что обязательной вакцинация будет только для людей из групп риска.

Это значит, что прививку должны сделать пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, медики, полицейские и все, кто работает с людьми.

После новости о регистрации вакцины министр здравоохранения Михаил Мурашко еще раз выступил с разъяснениями о необходимости вакцинации. Министр пояснил, что, действительно, первыми вакцину получат учителя и медицинские работники.

Пенсионеры в этом списке пока не значатся. Также Мурашко отметил, что вакцина носит строго рекомендательный, а не обязательный характер.

Предпосылок к тому, что вакцина на законодательном уровне станет обязательной, нет. По большей части эти страхи — выдернутые из контекста или надуманные факты. Заставить вас делать прививку никто не имеет права. Скорее всего, одним из первых вакцину сделают медикам, сотрудникам полиции и людям в группе риска, — пояснил в разговоре с «Ридусом» Михаил Костинов, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог, д. м. н.

2. Россия впереди

Хотя Россия первая заявила о регистрации вакцины от коронавируса, это еще не говорит о том, что нам удалось создать качественный продукт, напоминает вирусолог Анатолий Альтштейн. По мнению профессора, это заявление было хорошим политическим ходом.

Нет сомнений, что над вакциной работали профессионалы. Здесь огромная заслуга директора центра Александра Гинцбурга и команды ученых. Но надо понимать, что несмотря на регистрацию, вакцину продолжают изучать. Третья фаза только сейчас началась, — пояснил «Ридусу» Альтштейн.

По официальным данным, препарат поступит в оборот 1 января 2021 года, а до этого времени может появиться еще несколько вакцин.



Что касается третьей фазы, то Россия не начала эти испытания первой. До нас еще шесть вакцин-кандидатов уже начали массово тестироваться на добровольцах. По факту Россия на несколько недель отстает от реальных лидеров «гонки вакцин» — США и Великобритании.

3. Вакцина готова к применению

Еще один фейк в Сети — это даты начала массового прививания. Кто-то говорит, что это произойдет в сентябре, другие утверждают, что вакцинация уже началась.

Если зайти на официальный сайт вакцины, можно убедиться, что третья фаза испытаний препарата сегодня только начинается. Напомним, что обычно любая вакцина должна пройти три фазы клинических испытаний.

Во время первой вакцину тестируют на небольшом количестве здоровых добровольцев. Задача первого раунда — убедиться, что препарат не вызывает серьезных побочных эффектов.

Вторая фаза предполагает тестирование вакцины на группе из нескольких сотен испытуемых, где проверяют реактогенность препарата и выбирают правильную дозу. В третьей, заключительной, фазе примут участие десятки тысяч человек, она будет проходить в реальных условиях, при которых исследователи планируют выяснить, насколько эффективно работает препарат с учетом высокой заражаемости.

Как правило, третья фаза будет длиться несколько месяцев, после чего можно будет говорить об эффективности вакцины. Во время этого этапа вакцину уже можно использовать, но ограниченно, поэтому она вряд ли появится в поликлиниках и частных медицинских центрах.