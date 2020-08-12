Ученые нашли способ улучшить иммунотерапию рака

Команда ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе опубликовала исследование, в котором специалисты обнаружили, что блокирование определенного белка повышает эффективность стандартных иммунотерапевтических препаратов.

Это может помочь при лечении онкологии и даже ВИЧ, сообщают ученые.

Иммунотерапия — это перспективная форма лечения рака, поскольку иммунные клетки постоянно исследуют наш организм в поисках аномалий и устраняют их до того, как они перерастут в патологию.

Проблема в том, что рак очень коварен и использует целый ряд уловок, чтобы обойти иммунную систему, даже когда ее активность повышена. Опухоли, как известно, создают вокруг себя среду, которая подавляет Т-клетки и другие иммунные системы. Одна из форм иммунотерапии, известная как ингибирование контрольных точек, предназначена для пробуждения этих сонных Т-клеток, но она не всегда работает, — пишут исследователи.

В новой работе ученые рассказали, что им удалось найти способ повысить эффективность этого вида иммунотерапии. Они идентифицировали белок под названием TREM2, который экспрессируется в больших количествах в опухолях и вокруг них и, по-видимому, играет ключевую роль в подавлении иммунной системы.

Главная идея нового способа состояла в том, что блокирование этого белка может улучшить результаты иммунотерапии. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, больных саркомой.

Одна группа получала антитело, блокирующее TREM2, другая — ингибитор контрольной точки, третья — и то, и другое вместе, а четвертая, контрольная, группа осталась без лечения. Как и ожидалось, количество раковых заболеваний в последней группе неуклонно росло.

У мышей, получавших только один из этих методов лечения, рост опухоли замедлялся, а в некоторых случаях и наоборот. Но поразительно, что у каждой мыши, получавшей оба вида лечения одновременно, рак полностью исчезал.

Подобный эксперимент ученые провели с мышами, у которых был колоректальный рак. Это исследование дало аналогичные результаты: опухоль у мышей, не получавших лечение, прогрессировала, у тех, кто получил антитело и ингибитор, рак полностью ушел.

Авторы работы поясняют, что у TREM2 есть несколько преимуществ. Во-первых, этот белок экспрессируется только в опухолях, а это означает, что любое лечение, включающее TREM2, будет избирательным, то есть не будет повреждать здоровые клетки.

Во-вторых, было замечено, что этот белок экспрессируется во многих различных видах рака, поэтому он может быть широко применен. И, наконец, антитела против TREM2 уже находятся в клинических испытаниях, а это означает, что путь к потенциальной иммунотерапии рака должен иметь меньше препятствий.