Скандальная запись с участка голосования в Витебске попала в Сеть

На 25-м участке Октябрьского района города Витебска 9 августа якобы записали на диктофон беседу районного главы Сергея Сташевского с членами избирательной комиссии. Разговор получился крайне интересным на фоне результатов выборов президента Белоруссии. Напомним, что на них Александр Лукашенко получил более 80% голосов.

Из содержания беседы становится понятно, как могли быть обеспечены эти 80,08%. Высокопоставленный чиновник просит членов избиркома «менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом». О ком идет речь, можно догадаться. При этом, по его словам, «сейчас не та ситуация, чтобы от вас демарши смотреть». Сделать предложенное нужно, чтобы «завтра не пошли двор на двор, как в детстве мы ходили», что бы, будущее «было хотя бы чуть-чуть светлое».

«Ридус» счел необходимым привести полную расшифровку беседы. Она дана ниже.

— Здесь только члены комиссии? Я так понимаю что вы все осознаете ситуацию и визит начальника отдела, главы администрации к вам в школу сейчас понятен? Все вы знаете. Ну, рассказывайте, как у вас так получилось?

— Посчитали то, что было

— Все считали? И по вашему участку такая картина

— Да

— Как посчиталась комиссия, которая находится этажом ниже?

— Не знаем.

— Вы не общаетесь?

— Нет. Они у себя выбирали, мы у себя.

— Я вам скажу, что ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально считали каждую страничку. У них за третьего кандидата порядка 75 процентов. За того кандидата, за которого у вас тут очень много, (у них) порядка 15%. Это в принципе отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району.

Мне не хочется, чтобы вы были единственные, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь — здравым смыслом, чувством гордости, ответственности — выбился из общей массы. Ну, я скажу, я, в принципе, тоже довольно пожилой человек. С Виктором Цоем современником был, я даже Элвиса Пресли застал. Все эти песни и «Скорпионс» я очень хорошо знаю. Но сейчас не та ситуация, чтобы от вас демарши смотреть.

Поэтому у меня к вам очень жесткое предложение. Изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять причины, кто-то умом, кто-то по веления сердца, кто-то кошельком. Но у нас есть другие проблемы, которые нам надо решать. Вам сегодня, потом еще с 1 числа, потом еще к дню учителя готовиться и так далее. Доходчиво объясняю?

— Доходчиво

— Ну и давайте, решаем этот вопрос. Чтобы вы не выбивались из микрорайона, чтобы два дома имели одну позицию, а вторые два дома другую, чтобы завтра не пошли двор на двор, как в детстве мы ходили.

— Если комиссия не подписывает, я один могу не подписывать?

— Нет. Не надо мне вам ваше особое мнение. Я его слышал, я его учту. Все мы принципиальные люди. До определенной степени. Когда речь идет о нашем будущем хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть светлое.

— Почему нашими руками надо делать это дерьмо?

— Сергей Юрьевич, если вообще говорить, мне в принципе должно быть больше вас вместе взятых все равно. Я человек не витебский… Намереваюсь поработать и уехать обратно в столицу. Хочется, чтобы вспоминали хорошим словом. Поэтому еще раз говорю, сейчас не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность. Вы молодцы, вы высказали свою позицию, я за это вас уважаю, но сегодня надо сделать по-другому.

— Как людям в глаза смотреть? Это наши ученики… Жаль что я не сфотографировал эти урны с гармошками. Их все видели.

— Я тоже видел и урны с гармошками и белые манжетики у людей, думаете, я просидел в кабинете четыре дня?

— Вы здесь были. На досрочном голосовании у Лукашенко больше. За сегодняшний день — то, что мы видим.

— Я услышал ваше мнение, этого достаточно. Поверьте, если услышит его кто-то еще — я не готов в принципе прогнозировать развитие событий.

Давайте есть бланки протокола? Меняйте пункт четвертый и поехали обратно. Кто заполнял? Переписывайте.