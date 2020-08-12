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Синоптики пообещали «нормальную августовскую погоду»

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© vk.com/Vinera Konisheva

© vk.com/Vinera Konisheva

В середине недели «волна холода» покинет европейскую территорию России. Существенно потеплеет, но температуры останутся слегка ниже нормы. Жары точно ожидать не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям. Температурный фон будет уверенно выше 20 градусов», — цитирует ТАСС слова Вильфанда.

И все же, такие показатели — немного ниже нормы, примерно на 1−1,5 градуса, отметил синоптик.

«Будет нормальная такая августовская погода», — подчеркнул он.

На Руси 12 августа отмечали Силин день. Приметы говорят: если «на Силу заморосил дождь, и стоит ветряная погода — жди долгой мокроты».

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