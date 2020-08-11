Волны вынесли на берег Сахалина тушу загадочного существа

Необычное существо длиной в несколько метров было обнаружено 11 августа на побережье Охотского моря в районе сахалинского села Стародубское. К сожалению, животное, похожее на дельфина с клювом, погибло. Фотографии в Сеть выложили очевидцы. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заинтересовались тушей. Они предположили, что речь идет о плавуне или клюворыле.

«Предположительно, это плавун или клюворыл. Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их не часто. По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы. Такие снимки всегда интересны с научной точки зрения», — цитирует слова представителя сахалинского филиала ВНИРО сайт skr.su.

Клюворыл — морское млекопитающее, единственный представитель рода Ziphius. Его длина может достигать семи метров. Ареал обитания — весь Мировой океан, кроме приполярных областей. Количество особей из-за трудностей наблюдения до сих пор остается неизвестным.



По данным американских ученых, плавун является рекордсменом среди млекопитающих по глубине и продолжительности погружения. Эти животные способны нырять на глубину около трех километров и оставаться под водой более двух часов.

Любопытно, что клюворыл был впервые описан в начале XIX века по останкам туши, найденной на берегу.



В соцсетях на фотографии клюворыла отозвались черным юмором. «Даже дельфин не выдержал жизни на Сахалине», — написал один из участников группы.