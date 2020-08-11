МИД Белоруссии призвал Европу к объективной оценке обстановки в стране

Белоруссии небезразлична реакция мирового сообщества на ход и результаты президентских выборов в стране. Республика благодарит партнеров за заявления о поддержке суверенитета и независимости. В нынешней ситуации эти святые принципы особенно важны. Однако ряду европейских чиновников не стоит спешить с громкими политическими высказываниями. Вместо этого следует тщательно проанализировать происходящее с учетом информации из различных источников. Поспешные выводы лишь накаляют обстановку и дестабилизируют общество, заявил МИД Республики Беларусь.

«Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — сказано в заявлении министерства.

МИД Белоруссии подчеркнул, что поспешные заявления некоторых европейских политиков «без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» являются «абсолютно неприемлемыми». Они основаны на односторонней информации и откровенной неправде.

«В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции», — отмечается в документе.

Но на основании ложных данных «уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения».

«При этом, когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти. Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?» — задает вопрос белорусский МИД.

В министерстве отметили, что еще до выборов обращались за содействием к партнерам, указывая им на факты «прямого внешнего вмешательства».

«Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?» — отметили в Минске.

Власти Белоруссии призывают зарубежных партнеров к взвешенному анализу и учету всех позиций.

«Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране», — сказано в документе.

При поддержке независимости и суверенитета страны необходимо проявить не только принципиальность, но и ответственность, подчеркнул МИД Белоруссии.

9 августа в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская — 10,09%.

Однако в штабе оппозиционного кандидата заявили, что не признают официальных результатов. Собственные подсчеты данных с участков во всех районах республики показывают, что Тихановская набрала 70−80%.

Уже вечером в день выборов в нескольких городах Белоруссии начались массовые несанкционированные протестные акции. Они продолжились и следующей ночью. В центре Минска появились баррикады из мусорных баков. Правоохранительные органы разгоняли собравшихся при помощи водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Протестантам не удалось удержаться в центре города.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию, а в Европе заговорили о созыве чрезвычайной встречи для обсуждения действий официального Минска, а также о санкциях в отношении режима Лукашенко.