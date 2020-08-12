Кодекс с подвохом: что не так с документом против насилия над детьми

В России, по данным Генеральной прокуратуры, за последние три года количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось почти на 20%. Согласно Уголовному кодексу РФ, такими преступлениями считаются не только изнасилования и попытки изнасилования, но и половые контакты с согласия ребенка или подростка, а также всевозможные развратные действия, к которым Верховный суд России относит и общение с несовершеннолетним на сексуальные темы в Сети.

Проблема полового насилия над детьми существует не только в России. В совместном докладе ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ООН указано, что ежегодно во всем мире физическому, психологическому и сексуальному надругательству подвергаются около миллиарда несовершеннолетних. Принятые мировым сообществом меры по защите детей, полагают эксперты, оказались, к сожалению, неэффективными. Страны, по их мнению, не справляются с задачей предупреждения насилия, поэтому проблема только усугубляется.

В марте 2020 года на помощь мировому сообществу в борьбе с насилием над детьми пришли IT-корпорации — Facebook, Google, Twitter, Snap, Microsoft, TikTok и Roblox. Они подписали соглашение по предотвращению пропаганды сексуального насилия над несовершеннолетними в интернете. Документ был разработан альянсом разведывательных служб, куда входят спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Теперь IT-компании, подписавшие соглашение, обязаны отслеживать и запрещать материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми, и сообщать о любом подобном контенте властям. Кроме того, они должны следить за изменениями схем работы злоумышленников и регулярно отчитываться о достигнутых результатах.

В российском экспертном сообществе одобряют принятие международного кодекса против насилия над детьми. Однако отечественные специалисты боятся, что IT-корпорации не смогут воплотить в жизнь изложенные в документе идеи.

«Весенняя волна инфодемии вокруг распространения коронавирусной инфекции показала, что все попытки социальных сетей внедрить какие-то новые механизмы модерации контента не увенчались успехом. Фейков меньше не стало, а вот претензий к системе модерации, напротив, прибавилось. Соцсети, по сути, стали главным источником тиражирования недостоверной и деструктивной информации. А потому сейчас на мировой арене идет активное обсуждение мер по обеспечению защиты граждан от потоков недостоверной информации», — рассказал в интервью «Ридусу» заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

С новым кодексом может случиться та же история: пока неизвестно, как именно IT-корпорации станут определять правомерность того или иного контента, отметил Малькевич.

Здесь важно обратить внимание, что в разных странах подходы к половому воспитанию подростков имеют существенные различия. Информация, которая может нормально восприниматься на западных ресурсах, у нас зачастую является неприемлемой, — подчеркнул общественник.

России, считает Александр Малькевич, не стоит в данном вопросе возлагать все надежды на Запад. Необходимо, уверен эксперт, заняться усовершенствованием собственного законодательства в области защиты сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних.

«Мы уже совершенствуем законодательство в сфере регулирования интернет-компаний. Предложения по государственному контролю в Сети активно обсуждаются. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство. Документ уже принят в первом чтении. То же самое нужно делать и в сфере защиты сексуальной неприкосновенности детей. В нашем Уголовном кодексе прописана ответственность за уже совершенное насилие или растление, но там ничего не говорится о наказании за популяризацию подобного рода преступлений. Общественная палата призывает компетентные ведомства подготовить свои предложения по поводу того, как закрыть этот пробел», — заключил общественник.