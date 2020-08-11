Закон о дополнительном выходном дне для диспансеризации вступил в силу

Во вторник, 11 августа, вступает в силу закон, дающий россиянам в возрасте от 40 лет право на оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля.

По мнению члена СПЧ, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, новый закон «позволит многим людям снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний».

Эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее, и мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания. Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать. Риски онкологических, сердечных заболеваний в этом возрасте у многих есть, но не все следят за своим здоровьем. Одни любят лечиться, а другие даже не знают, к какой больнице прикреплены, — сказала Мерзлякова.

Она отметила, что работодатели «непременно выполнят обязательства, предусмотренные законом о диспансеризации».

«Право на здоровье принципиально важно, как и право на жизнь, которое является незыблемым. Я не знаю, есть ли еще в мире где-то такой день, но я убеждена: если мы начнем делать это по-настоящему, мы действительно будем здоровее», — заключила Татьяна Мерзлякова.

Ранее «Ридус» писал о том, что по статистике 60% россиян имеют избыточную массу тела, еще 25% страдают ожирением. Избыточная масса тела опасна для человека тем, что она провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а это приводит к сокращению продолжительности жизни и нередко становится главной причиной смерти.

