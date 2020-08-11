Дегтярев поручил возобновить в Хабаровском крае работу торговых центров

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил возобновить работу крупных торговых центров до конца текущей недели. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Открытие торговых центров — это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес-сообщества, — отметил Дегтярев.

Также к концу этой недели в Хабаровском крае планируется довести количество проведенных тестов на коронавирус до четырех тысяч в сутки.

Ранее Михаил Дегтярев предложил создать в регионе Народный совет, который мог бы стать площадкой общения жителей края с представителями власти.

«Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и посёлков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края», — заявил чиновник.