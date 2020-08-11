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202114

Дегтярев поручил возобновить в Хабаровском крае работу торговых центров

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил возобновить работу крупных торговых центров до конца текущей недели. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Открытие торговых центров — это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес-сообщества, — отметил Дегтярев.

Также к концу этой недели в Хабаровском крае планируется довести количество проведенных тестов на коронавирус до четырех тысяч в сутки.

Ранее Михаил Дегтярев предложил создать в регионе Народный совет, который мог бы стать площадкой общения жителей края с представителями власти.

«Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и посёлков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края», — заявил чиновник.

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