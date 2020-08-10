Врачи назвали еще одно осложнение, возникающее после COVID

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что у переболевших коронавирусом возникает еще одно осложнение.

Статистика показывает, что многие пациенты, страдающие COVID-19, проявляют неврологические симптомы — от потери обоняния до повышенного риска инсульта. Существуют также более длительные последствия для мозга, включая миалгический энцефаломиелит (синдром хронической усталости), говорят медики.

Эти осложнения могут быть вызваны попаданием вирусной инфекции в ткани головного мозга . Мы получаем все больше доказательств о том, что вирус поражает многие системы организма, а не только легкие, — пишут врачи.

Многие симптомы, которые мы приписываем инфекции, на самом деле вызваны защитными реакциями иммунной системы. Насморк во время простуды — это не прямое действие вируса, а результат реакции иммунной системы на вирус простуды.

Общее недомогание, усталость, высокая температура и слабость вызваны активацией специализированных иммунных клеток в мозге, называемых нейроиммунными клетками, и сигналами в мозге.

Эти изменения в мозге и поведении, хотя и вызывают неудобства, являются чрезвычайно полезными действиями нашего организма, который борется с болезнью.

Во время нового исследования ученые выяснили, что нейроиммунные клетки, которые находятся в синапсах — соединениях между мозговыми клетками — необходимы для нормального формирования памяти.

К сожалению, с помощью этих клеток болезни, подобные COVID-19, могут проникать в мозг и вызывать как острые неврологические симптомы, так и длительные заболевания. Поскольку COVID-19 включает в себя масштабное высвобождение воспалительных сигналов, влияние этого заболевания на память особенно опасно.

Потенциальная связь между COVID-19 и стойким воздействием на память основана на наблюдениях за другими заболеваниями. Например, многие пациенты, выздоравливающие после сердечного приступа или операции шунтирования, сообщают о длительных проблемах с памятью, которую приходится долгое время восстанавливать.