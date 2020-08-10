Нью-Йоркская больница скупает садовые шланги для починки аппаратов ИВЛ

Руководители крупнейшей сети больниц Нью-Йорка Northwell Health были вынуждены покупать в хозяйственных магазинах садовые шланги, чтобы починить и вернуть в работу аппараты ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом еще раз показала, как сильно медицинские сферы зависят от Китая. Производство многих жизненно важных товаров, таких как аппараты ИВЛ и их составляющие, разрабатываются в Китае. А чрезмерная зависимость от Китая в производстве таких важных поставок — это опасная авантюра, — пишет исполнительный директор Northwell Health Майкл Доулинг.

Об этом говорится в недавно опубликованной книге, написанной передовыми медицинскими работниками, которые столкнулись с разрушительным воздействием коронавируса. О том, как справлялись больницы и медицинский персонал с пандемией коронавируса, рассказывается на 187 страницах книги.

По словам американских врачей, в самый разгар пандемии количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) просто стало недостаточным. Также из-за постоянной нагрузки они быстро выходили из строя.

Нового оборудования не хватало, а заказы из Китая нужно было ждать несколько недель. Тогда Нью-Йоркским врачам приходилось идти на крайние меры: они шли в хозяйственные магазины, чтобы купить садовые шланги, которые они разрезали и присоединяли к вентиляционным отверстиям.

Сотрудники Northwell также использовали 3D-печатные детали, чтобы создать самодельные дыхательные аппараты и носовые тампоны для тестирования пациентов на COVID-19.

Столкнувшись с дефицитом жизненно важного оборудования, владельцы Northwell заявили, что они изучают ведут переговоры с несколькими местными компаниями, занимающимися разработкой медицинского оборудования.