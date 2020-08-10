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«Пора в школу»: как дети в Германии вернулись на учебу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Почти 16 городов Германии вернулись к прежней жизни после карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. Открылись бары, музеи, кинотеатры, а также образовательные учреждения. Несмотря на опасения второй волны COVID-19, местные власти настроены решительно.

Не может быть и никогда не будет стопроцентной уверенности. Мы стараемся максимально снизить риск. Но надо возвращаться к прежней жизни. Образование — это необходимая часть нашей жизни, и переводить школы и университеты в онлайн мы не планируем, — сказал Торстен Кюне, чиновник, отвечающий за школы в Панкове, самом густонаселенном районе Берлина.

Напомним, что Германия довольно-таки быстро справилась с эпидемией коронавируса. Но открытие школ оказалось новой проблемой из-за встревоженных родителей и детей, скептически настроенных ученых, обеспокоенных учителей и перегруженных работой медиков.

Например, президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы американские школы открылись оффлайн в привычное время, несмотря на то, что страна приближается к пяти миллионам подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Такого же мнения придерживается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что моральный долг правительства — обеспечить возвращение детей в классы в следующем месяце.

На этой неделе ООН заявила, что около 100 стран еще не объявили дату открытия школ, а генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупредил о новой грядущей проблеме — пробелах в образовании из-за пандемии.

Он настоятельно призвал сделать возобновление школьного образования главным приоритетом, как только страны возьмут коронавирус под контроль.

Поскольку Берлин готовится отправить почти полмиллиона учеников обратно в школу в понедельник, 10 августа, многие опасаются, что это приведет ко второй волне коронавируса.

Я знаю, что в школу приходят ученики, которые каждый день контактируют с сотнями, тысячами людей, поэтому мы разработали четкие правила для учителей и учеников. Всем нужно носить маски в коридорах школы, а во время обучения их можно будет снять. Посещение занятий физкультурой, музыкой и театральных кружков разрешено без масок, однако нужно будет соблюдать другое условие — санитарное дистанцирование на расстоянии от двух метров, — пояснила Дорин Зиберник, возглавляющая берлинское отделение профсоюза учителей GEW.

Исследование Берлинского технологического института также показало, что классы должны проветриваться в течение полных 15 минут каждые полчаса. Это значит, что уроки будут сокращены, а перемены увеличены.

Поскольку ситуация в период пандемии в каждом регионе отличалась, давать одинаковые рекомендации для всех российских школ не стоит. Как показывает статистика, 60% российских школ не занимались дистанционным обучением до установления карантинных мер, и всего 20% учителей имели опыт взаимодействия с технологиями удаленного обучения. К тому же почти все методики, использованные во время дистанционного обучения, не были для этого приспособлены. Чтобы продолжить онлайн-образование, можно, конечно, разработать новые методики, но мы убеждены, что между учеником и педагогом должно быть живое взаимодействие, — пояснила «Ридусу» Виктория Копылова, вице-президент Группы компаний «Просвещение».

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