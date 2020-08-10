В Китае активно тестируют роботакси с автопилотом от компании DiDi Chuxing

Китайские инженеры компании DiDi Chuxing, занимающиеся разработкой беспилотных роботакси, начали активно внедрять авто в городской трафик.

По сути, это не только тесты, но и рекламная компания. Люди должны увидеть, что это безопасный транспорт и ему можно доверять, — говорят разработчики.

Несмотря на то, что многие компании сейчас занимаются разработкой роботакси, такие авто еще не скоро появятся на наших дорогах. Дело не только в новой технологии, но и в законодательстве, которое должно полностью пересмотреть законодательную базу, чтобы внедрить в дорожное движение новый транспорт.

Пока документы будут готовиться (а на это, по мнению разработчиков, могут уйти годы), китайские компании, такие как Baidu — аналог Яндекса — и корпорация DiDi Chuxing, запустили пилотные проекты автономного такси в городах по всему Китаю.

Китайцы, активно пользующиеся современными технологиями, на ура восприняли новый транспорт. Местные СМИ отмечают, что в первый день тестовых поездок у таксопарка выстроилась большая очередь.

Для компании DiDi Chuxing это не только реклама, но и дополнительные тест-драйвы системы. Дело в том, что автопилоту требуется большая накопленная база данных, чтобы ориентироваться в различных дорожных ситуациях. Чем больше автомобиль ездит по городу, тем быстрее его база пополняется уникальными случаями.

Во время тестовых поездок китайцы пользовались приложением DiDi, с помощью которого можно было вызвать машину и задать необходимый маршрут. Автопилот был встроен в автомобиль Volvo, оснащенный камерами, лидарами и радарами.

Поясняется, что, несмотря на автопилот, на месте водителя находился сотрудник DiDi Chuxing, который дополнительно контролировал поведение автомобиля и дорожную ситуацию. Водитель мог в любую секунду перехватить управление и помочь такси, если возникала сложная дорожная ситуация.

Сообщается, что за первые тестовые дни ни одно роботакси не пострадало.