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Российские журналисты попали под слезоточивый газ в Бейруте

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© AP/TASS

© AP/TASS

Журналисты двух российских телеканалов, освещающие события в Бейруте, попали под слезоточивый газ.

RT сообщил о том, что пострадали корреспондент телеканала Игорь Жданов и его оператор, а в программе «Вести недели» были показаны кадры, на которых слезоточивая граната попала в руководителя бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгения Поддубного.

Уже вторые сутки в Бейруте продолжаются столкновения протестующих с силовиками. Накануне ранения получили ранения 490 человек, в том числе примерно 70 полицейских, передает ТАСС.

Пресс-служба ливанской армии сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте были ранены 105 военнослужащих, включая 8 офицеров.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют отставки правительства, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли 152 человека.

Напомним, 8 августа тысячи протестующих вышли на улицы Бейрута с требованием отставки всей политической верхушки страны и проведения реформ. На фоне этих событий премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы.

Однако его заявление не успокоило протестующих, обстановка в ливанской столице продолжает накаляться. Участники антиправительственной демонстрации заняли здание МИД и стали штурмовать другие правительственные учреждения, включая Министерство окружающей среды, Министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков.

Военнослужащие ливанской армии освободили здание Министерства иностранных дел страны от протестующих, не встретив никакого сопротивления.

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