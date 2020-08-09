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Названа причина гибели пилота легкомоторного самолета в Калужской области

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© kaluga.sledcom.ru

© kaluga.sledcom.ru

Выясняя обстоятельства гибели пилота легкомоторного самолета в Калужской области, следователи назвали главную причину произошедшего.

По их мнению, пилот не справился с управлением при выполнении пилотажной фигуры «бочка», в результате чего и произошло крушение.

«Пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте», — сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Уточняется, что самолетом управлял 53-летний москвич, а его друг снимал полет на видео с целью продажи этого летательного аппарата.

Как писал ранее «Ридус», авиакатастрофа произошла 9 августа в 14:30 на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе Калужской области при совершении жесткой посадки.

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