В Бейруте российские медики оказали помощь более 200 человек

В Бейруте более 200 человек уже получили медицинскую помощь в аэромобильном госпитале МЧС России, который был развернут в ливанской столице после взрыва в порту.

«За сутки более 100 человек обратились за амбулаторной помощью», — цитирует ТАСС руководителя оперативной группировки МЧС РФ в Бейруте Сергея Воронцова.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы на коронавирус также примерно у 100 человек.

По данным оперативного штаба, врачи отряда «Центроспас» МЧС РФ приняли 6−7 августа 92 пострадавших, включая 12 детей. В то же время российские спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что аэромобильный госпиталь МЧС РФ был развернут 6 августа на стадионе вблизи зоны ЧС в Бейруте.

Напомним, 4 августа в морском порту ливанской столицы взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни 152 человек.