Военные освободили здание МИД Ливана, не встретив сопротивления

Военнослужащие ливанской армии освободили здание Министерства иностранных дел страны от протестующих, не встретив никакого сопротивления, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Как рассказал ранее находящийся на месте событий корреспондент агентства, армия стянула в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.

Армейские колонны прибывают как в центр ливанской столицы, так и в прилегающие районы, добавил он.

Очевидцы утверждают, что военные ведут огонь из автоматов и гранатометов с броневиков, пишет агентство.



По информации телеканала Al Hadath, сотрудник ливанского спецформирования по борьбе с беспорядками был застрелен в ходе столкновений не протестующими, а другими силовиками по ошибке. Этот факт был установлен в результате расследования по горячим следам.

По данным Ливанского общества Красного Креста, число пострадавших во время беспорядков в центре Бейрута достигло уже 238 человек, из которых 70 доставили в больницы.

Напомним, 8 августа тысячи протестующих вышли на улицы Бейрута с требованием отставки всей политической верхушки страны и проведения реформ. На фоне этих событий премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы. Однако его заявление не успокоило протестующих, обстановка в ливанской столице продолжает накаляться.

Участники антиправительственной демонстрации заняли здание МИД и стали штурмовать другие правительственные учреждения, включая Министерство окружающей среды, Министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков.

Недовольство жителей Бейрута вызвано событиями, произошедшими 4 августа в морском порту города, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни 152 человек.

