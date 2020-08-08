Видео: в Екатеринбурге внедорожник врезался в батут с детьми

На улице Краснолесья в Екатеринбурге внедорожник на большой скорости въехал в надувной батут, находившийся недалеко от трассы.

Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Во время ДТП на батуте были дети», — сообщили они изданию.

По предварительным данным, водитель внедорожника потерял управление из-за того, что его подрезал легковой автомобиль.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как внедорожник внезапно меняет направление движения, вылетает на тротуар и врезается в батут.

Как сообщает E1.ru, по предварительным данным, никто не пострадал, внедорожник получил сильные повреждения, поскольку он въехал либо в крепления батута, либо в генератор.

Ранее «Ридус» писал о том, что пятеро детей пострадали после того, как надувной батут, расположенный рядом с торговым центром в городе Улан-Удэ, перевернулся от порыва ветра

