Видео: в Екатеринбурге внедорожник врезался в батут с детьми
- 08 августа 2020, 21:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На улице Краснолесья в Екатеринбурге внедорожник на большой скорости въехал в надувной батут, находившийся недалеко от трассы.
Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Во время ДТП на батуте были дети», — сообщили они изданию.
По предварительным данным, водитель внедорожника потерял управление из-за того, что его подрезал легковой автомобиль.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как внедорожник внезапно меняет направление движения, вылетает на тротуар и врезается в батут.
Как сообщает E1.ru, по предварительным данным, никто не пострадал, внедорожник получил сильные повреждения, поскольку он въехал либо в крепления батута, либо в генератор.
Ранее «Ридус» писал о том, что пятеро детей пострадали после того, как надувной батут, расположенный рядом с торговым центром в городе Улан-Удэ, перевернулся от порыва ветра
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