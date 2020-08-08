найти ×
   
  • USD +0.60
    73.64
  • EUR +0.55
    87.17
СохранитьСохранено0
×

4012192

В ходе протестов в Бейруте пострадали более 230 человек

Small f1a6d446e0
© Максим Григорьев/ТАСС

© Максим Григорьев/ТАСС

Число пострадавших в ходе субботних протестов в Бейруте превысило 230 человек, сообщило в Twitter Ливанское общество Красного Креста.

По его данным, в больницы доставлены 63 человека, а 175 человек получили помощь на месте.

МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений.

Тысячи протестующих вышли на улицы Бейрута 8 августа. Они требуют отставки всей политической верхушки страны.

На фоне этих событий премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы. Однако его заявление не успокоило протестующих, обстановка в ливанской столице продолжает накаляться.

Участники антиправительственной демонстрации заняли здание МИД и стали штурмовать другие правительственные учреждения, включая Министерство окружающей среды, Министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков.

Недовольство жителей Бейрута вызвано событиями, произошедшими 4 августа в морском порту города, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни 152 человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
26238520читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
39017665читать позжечитаю позже

главное


Политика
Экология
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая

Ученые считают, что варианты могут быть разными, но осторожность не помешает.

0029802читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

27041918читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM