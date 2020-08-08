В ходе протестов в Бейруте пострадали более 230 человек

Число пострадавших в ходе субботних протестов в Бейруте превысило 230 человек, сообщило в Twitter Ливанское общество Красного Креста.

По его данным, в больницы доставлены 63 человека, а 175 человек получили помощь на месте.

МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений.

Тысячи протестующих вышли на улицы Бейрута 8 августа. Они требуют отставки всей политической верхушки страны.

На фоне этих событий премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы. Однако его заявление не успокоило протестующих, обстановка в ливанской столице продолжает накаляться.

Участники антиправительственной демонстрации заняли здание МИД и стали штурмовать другие правительственные учреждения, включая Министерство окружающей среды, Министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков.

Недовольство жителей Бейрута вызвано событиями, произошедшими 4 августа в морском порту города, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни 152 человек.

