Вирусолог посоветовал, как не заразиться коронавирусом от члена семьи

Семьям, в которых появился инфицированный COVID-19, поможет не заразиться введение иммунной сыворотки от переболевшего коронавирусом, рассказал URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его мнению, такой способ позволит также облегчить состояние и спасти жизнь на ранних стадиях заболевания.

«Пассивная иммунизация (введение в кровь сыворотки переболевшего коронавирусом — прим. ред.) хороша или в самом начале болезни, или как профилактика», — пояснил Альтштейн в интервью изданию. Он добавил, что пассивный иммунитет, который образуется с помощью сыворотки, перейдет в активный, и человек не заболеет.

Вирусолог подчеркнул, что данная тактика может быть эффективной только на ранних стадиях заболевания коронавирусом. По его словам, когда человек уже заболел, то вливать сыворотку бессмысленно.

Ранее Альтштейн заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа у россиян сформируется только тогда, когда, антитела к COVID-19 будут зафиксированы у половины населения.