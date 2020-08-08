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СМИ: помощник президента Абхазии снес ворота на российско-абхазской границе

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кадр из видео

кадр из видео

Устав ждать, когда его пропустят, помощник президента Абхазии Ахра Авидзба протаранил на джипе Land Cruiser пограничный пункт на российско-абхазской границе, сообщает Baza.

Это момент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости сносит ворота пограничного пункта и уезжает. Пограничник успевает только крикнуть: «Стой!».

По данным паблика, Авидзбу в течение пяти часов не пропускали на территорию Абхазии из-за накопившихся у него в России долгов по налогам и коммунальным платежам. Показанный помощником президента дипломатический паспорт тоже не помог. В итоге нервы Авидзбы не выдержали, и он нажал на газ.

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