Врачи дали советы о том, как быстро заснуть
- 08 августа 2020, 11:30
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Повышенная тревожность - это частая проблема людей, живущих в мегаполисе. Многие жалуются, что из-за стрессов на работе им не удается быстро заснуть и в итоге приходится спать меньше 8 часов.
Авторы новой статьи рассказали о факторах, которые чаще всего мешают вам заснуть.
Храп
Почти половина взрослых мужчин и четверть женщин храпят. Вы можете уменьшить храп, используя специальные сосудосуживающие капли, или подобрать специальную подушку, которая будет фиксировать вашу голову.
Также врачи советуют не спать на спине, а стараться засыпать на боку, чтобы меньше храпеть.
Кофеин
Кофеин также может повлиять на ваш сон. Помните, что он содержится не только в кофе, но и в других напитках и продуктах, а также в некоторых лекарствах. Даже если вы заснете, слишком много кофеина может повлиять на качество вашего сна.
Маленькие дети
Многие молодые родители сталкивают с еще одной проблемой - регулярные подъемы ночью для кормления маленьких детей.
Качество вашего сна так же важно, как и его количество. Вы можете находиться в постели в течение восьми часов и все еще чувствовать сонливость на следующий день, если ваш сон часто прерывается в течение ночи, - пишут специалисты.
Воспользуйтесь этими советами, которые помогают крепко спать:
- Создайте идеальную среду для сна. Ваше спальное место должно быть темным, тихим, удобным и прохладным. Подумайте об использовании в спальне плотных штор, а также увлажнителя воздуха для поддержания прохлады в комнате.
- Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.
- Дайте себе время расслабиться. Создайте расслабляющий режим перед сном. Подумайте о том, чтобы принять теплую ванну или душ, почитать книгу или послушать успокаивающую музыку. Вы также можете попробовать медитацию, чтобы расслабиться.
- Долой гаджеты. Уберите от себя гаджеты за 30−60 минут до сна. Сведение к минимуму воздействия яркого света дает вашему мозгу время, необходимое для того, чтобы заснуть.
- Используйте свою кровать только для сна. Не ешьте, не работайте, не пользуйтесь телефоном, не смотрите телевизор и не делайте в постели ничего, что может помешать вам расслабиться и хорошо выспаться.
- Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Регулярная физическая активность может способствовать лучшему сну, помогая вам засыпать быстрее и наслаждаться более глубоким сном. Упражняйтесь в начале дня, если это возможно.
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