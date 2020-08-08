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Врачи дали советы о том, как быстро заснуть

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Повышенная тревожность - это частая проблема людей, живущих в мегаполисе. Многие жалуются, что из-за стрессов на работе им не удается быстро заснуть и в итоге приходится спать меньше 8 часов.

Авторы новой статьи рассказали о факторах, которые чаще всего мешают вам заснуть.

Храп

Почти половина взрослых мужчин и четверть женщин храпят. Вы можете уменьшить храп, используя специальные сосудосуживающие капли, или подобрать специальную подушку, которая будет фиксировать вашу голову.

Также врачи советуют не спать на спине, а стараться засыпать на боку, чтобы меньше храпеть.

Кофеин

Кофеин также может повлиять на ваш сон. Помните, что он содержится не только в кофе, но и в других напитках и продуктах, а также в некоторых лекарствах. Даже если вы заснете, слишком много кофеина может повлиять на качество вашего сна.

Маленькие дети

Многие молодые родители сталкивают с еще одной проблемой - регулярные подъемы ночью для кормления маленьких детей.

Качество вашего сна так же важно, как и его количество. Вы можете находиться в постели в течение восьми часов и все еще чувствовать сонливость на следующий день, если ваш сон часто прерывается в течение ночи, - пишут специалисты.

Воспользуйтесь этими советами, которые помогают крепко спать:

  • Создайте идеальную среду для сна. Ваше спальное место должно быть темным, тихим, удобным и прохладным. Подумайте об использовании в спальне плотных штор, а также увлажнителя воздуха для поддержания прохлады в комнате.
  • Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.
  • Дайте себе время расслабиться. Создайте расслабляющий режим перед сном. Подумайте о том, чтобы принять теплую ванну или душ, почитать книгу или послушать успокаивающую музыку. Вы также можете попробовать медитацию, чтобы расслабиться.
  • Долой гаджеты. Уберите от себя гаджеты за 30−60 минут до сна. Сведение к минимуму воздействия яркого света дает вашему мозгу время, необходимое для того, чтобы заснуть.
  • Используйте свою кровать только для сна. Не ешьте, не работайте, не пользуйтесь телефоном, не смотрите телевизор и не делайте в постели ничего, что может помешать вам расслабиться и хорошо выспаться.
  • Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Регулярная физическая активность может способствовать лучшему сну, помогая вам засыпать быстрее и наслаждаться более глубоким сном. Упражняйтесь в начале дня, если это возможно.
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