Врачи дали советы о том, как быстро заснуть

Повышенная тревожность - это частая проблема людей, живущих в мегаполисе. Многие жалуются, что из-за стрессов на работе им не удается быстро заснуть и в итоге приходится спать меньше 8 часов.

Авторы новой статьи рассказали о факторах, которые чаще всего мешают вам заснуть.

Храп

Почти половина взрослых мужчин и четверть женщин храпят. Вы можете уменьшить храп, используя специальные сосудосуживающие капли, или подобрать специальную подушку, которая будет фиксировать вашу голову.

Также врачи советуют не спать на спине, а стараться засыпать на боку, чтобы меньше храпеть.

Кофеин

Кофеин также может повлиять на ваш сон. Помните, что он содержится не только в кофе, но и в других напитках и продуктах, а также в некоторых лекарствах. Даже если вы заснете, слишком много кофеина может повлиять на качество вашего сна.

Маленькие дети

Многие молодые родители сталкивают с еще одной проблемой - регулярные подъемы ночью для кормления маленьких детей.

Качество вашего сна так же важно, как и его количество. Вы можете находиться в постели в течение восьми часов и все еще чувствовать сонливость на следующий день, если ваш сон часто прерывается в течение ночи, - пишут специалисты.

Воспользуйтесь этими советами, которые помогают крепко спать: