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Глава Минкультуры назвала порядок рассадки семей в театре и кино

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© AP/TASS

© AP/TASS

Соблюдать социальную дистанцию не обязательно зрителям, пришедшим в кино, театр или на концерт компанией не более пяти человек.

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, те, кто пришли семьей, безусловно, могут сидеть рядом. «Странно, если бы люди, которые пришли, например, в Московскую филармонию, привели с собой ребенка, соблюдали бы между собой социальную дистанцию», — цитирует главу Минкультуры ТАСС.

При этом Любимова уточнила, что речь идет только о группах до пяти человек.

Она также подчеркнула, что послабление ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе России. Министр отметила, что решения будут приниматься по мере поступления информации из Роспотребнадзора.

Любимова добавила, что пока рано говорить, например, о возвращении организованных групп школьников в театры.

Ранее стало известно, что театры разрешено открыть в Москве с 1 августа. С этого же дня возобновят работу и московские кинотеатры.

При этом Роспотребнадзор обязал посещать театры и концерты только в масках.

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