Не пропустите эти астрособытия в августе

Август — отличное время для астрономических наблюдений. Ночи становятся длиннее, а погода все еще теплая и комфортная для прогулок под звездами.

«Ридус» подготовил ТОП самых ярких астрономических событий этого месяца. Не пропустите их!

11.08 — до 11 августа на чистом утреннем небе можно будет увидеть Меркурий. Затем 17 августа наступает его верхнее соединение с Солнцем, то есть с 11 по 24 августа его будет не видно, а потом планета подойдет близко к Солнцу, которое будет мешать наблюдениям.

12.08 — максимум действия метеорного потока Персеиды.

Это красивое и необычное астрономическое явление обычно называют августовским звездопадом. На безоблачном небе можно невооруженным взглядом наблюдать летящие «звезды» в районе созвездия Персея.

В 2020 году пик метеорного потока приходится на полнолуние, однако астрономы уверены, что метеорный поток будет ярким и довольно-таки большой процент метеоритов преодолеет лунный свет.

13.08 — в этот день на небе будет отлично заметна Венера, которая лучше всего видна после 3 часов ночи. Ее можно увидеть даже без телескопа: она имеет яркий слегка желтоватый оттенок на фоне звезд.

Также не забывайте, что остаются считанные дни, чтобы «поймать» новую комету C/2020 F3, которая сейчас проходит мимо созвездия Большой Медведицы. Ее также можно увидеть без телескопа или бинокля.

Искать комету нужно сразу после заката с 21 до 23 часов над западной частью горизонта. Хорошими ориентирами являются Ковш Большой Медведицы и ярчайшая звезда летнего неба — Арктур.

Комета станет ярче с 10 августа, когда Луна начнет снижать свою яркость. К 15 августа блеск кометы увеличится, но ненадолго, напоминают астрономы. Уже 23 августа комета окажется в соединении с Луной и будет практически незаметна из-за своей яркой спутницы.