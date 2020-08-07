В Крыму трагически погиб вице-президент гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов

При посещении поселка Новый Свет в Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов, сообщил ТАСС источник в правительстве республики.

Как рассказал собеседник агентства, проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына» и фотографируя, Глухов не удержался на краю скалы и упал. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.

По словам источника, Глухов приехал в Крым, чтобы выступить перед молодыми кинематографистами, собравшимися на профильном форуме, который проходит рядом с Судаком.

Глухову исполнилось 5 июля 67 лет. В его фильмографии значатся такие популярные картины, как «Небеса обетованные», «Свои», «В движении», «Неваляшка», «Предсказание», «Любить по-русски», «Классик» и «Дневник камикадзе».