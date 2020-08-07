Найдена прямая связь между быстрым сном и пищевым поведением

Команда швейцарских ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что нейронная активность во время быстрого сна напрямую влияет на наше пищевое поведение. Ученые понаблюдали за определенной областью мозга, которая отвечает за аппетит и предпочтения в пище.

Несмотря на огромный объем серьезных исследований, фаза быстрых движений глаз БДГ по-прежнему остается загадочной и уникальной фазой сна. Его также часто называют парадоксальным сном из-за странного сходства в мозговой активности с бодрствующим состоянием.

В новом исследовании специалисты изучали область мозга под названием латеральный гипоталамус. Эта крошечная область мозга, которая есть у всех млекопитающих, как известно, играет особую роль в компульсивном поведении, а также отражается в наших пищевых привычках.

Предыдущие исследования выявили высокую активность нейронов в латеральном гипоталамусе во время фазы быстрого сна, но почему именно это происходит, было неясно. Чтобы это выяснить, ученые снова обратились к лабораторным мышам.

Используя оптогенетику (метод, при котором световые импульсы могут либо активировать, либо подавлять активность определенных нейронов у животных), исследователи смогли полностью блокировать латеральную активность гипоталамуса во время быстрого сна.

Это вмешательство не только приводило к тому, что животные потребляли меньше пищи в часы бодрствования, но и однократное ночное вмешательство оказывало длительное воздействие на пищевое поведение в течение нескольких дней. Мы были удивлены, насколько наше вмешательство влияло на нервную активность в латеральном гипоталамусе и пищевое поведение мышей, — пишут исследователи.

Изменения в структуре мозга наблюдались даже после четырех дней регулярного сна без вмешательства. Однако все еще неясно, какую роль этот недавно обнаруженный механизм на самом деле играет в регулировании нашего питания.

Авторы исследования предполагают, что происходит некая «перезагрузка сна», при которой ежедневные колебания активности латерального гипоталамуса изменяются во время быстрого сна. По мнению ученых, изучение этой особенности чрезвычайно актуально в нашем обществе, где все страдают из-за недостатка сна и снижения его качества.