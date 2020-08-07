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Климатолог прокомментировал слова Билла Гейтса о глобальной катастрофе

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© EPA/TASS

© EPA/TASS

Предупреждение миллиардера Билла Гейтса о грозящей всему миру катастрофе, которая будет страшнее, чем коронавирус, прокомментировал климатолог Владимир Семенов.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН отметил в беседе с «360», что Гейтс описал отдельный возможный сценарий развития событий.

«Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что так и будет. Это верхний предел возможных рисков», — сказал Семенов в интервью телеканалу.

Он пояснил, что Гейтс обрисовал возможное наихудшее развитие событий при наихудшей готовности общества. По мнению климатолога, речь, скорее всего, идет о регионах Юго-Восточной Азии и Африки с малоразвитой экономикой. Там экологическая ситуация действительно вселяет тревогу.

По словам Семенова, согласно прогнозам, в ближайшие 50 лет температура на планете должна увеличиться на полтора-два градуса, а к концу века — на 2,5 градуса. Изменение климата приведет во многих регионах к негативным последствиям — нехватке воды и засухе, добавил он.

Ранее Билл Гейтс призвал не откладывать решение проблемы изменения климата в долгий ящик и начать действовать немедленно, чтобы избежать еще худших последствий. А именно — создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов.

Миллиардер предупредил, что к 2100 году смертность от повышения температуры окружающей среды возрастет в пять раз.

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Россиянам не будут запрещать ставить на автомобили б/у запчасти

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Минпромторг России не будет запрещать россиянам ставить на автомобили б/у запчасти. Об этом заявили в ведомстве, комментируя озвученную ранее инициативу о запрете повторного использования автокомпонентов.

«Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов поблагодарил ведомство за внимание к мнению экспертного сообщества.

Общественная палата РФ первой среди публичных институтов обратила внимание на отсутствие полного понимания в автомобильной отрасли последствий принятия новых правил, регулирующих установку б/у запчастей. В конце июля мы провели дискуссию о поправках в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И чиновники из Минпромторга не побоялись лично вступить в такой жаркий спор, открыто обсуждали все вопросы, поднимавшиеся во время круглого стола. Особенно приятно, что они не только приняли участие в обсуждении, они слушали и слышали замечания экспертов, — подчеркнул Холодов.

Он призвал представителей общественности и дальше «открыто и прямо» высказывать свои замечания по тем или иным инициативам правительства на площадке Общественной палаты. «Это то самое место, где должны происходить такого рода дискуссии», — заключил Александр Холодов.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что запрет на использование б/у запчастей может привести к существенному подорожанию каско.

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