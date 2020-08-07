Климатолог прокомментировал слова Билла Гейтса о глобальной катастрофе

Предупреждение миллиардера Билла Гейтса о грозящей всему миру катастрофе, которая будет страшнее, чем коронавирус, прокомментировал климатолог Владимир Семенов.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН отметил в беседе с «360», что Гейтс описал отдельный возможный сценарий развития событий.

«Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что так и будет. Это верхний предел возможных рисков», — сказал Семенов в интервью телеканалу.

Он пояснил, что Гейтс обрисовал возможное наихудшее развитие событий при наихудшей готовности общества. По мнению климатолога, речь, скорее всего, идет о регионах Юго-Восточной Азии и Африки с малоразвитой экономикой. Там экологическая ситуация действительно вселяет тревогу.

По словам Семенова, согласно прогнозам, в ближайшие 50 лет температура на планете должна увеличиться на полтора-два градуса, а к концу века — на 2,5 градуса. Изменение климата приведет во многих регионах к негативным последствиям — нехватке воды и засухе, добавил он.

Ранее Билл Гейтс призвал не откладывать решение проблемы изменения климата в долгий ящик и начать действовать немедленно, чтобы избежать еще худших последствий. А именно — создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов.

Миллиардер предупредил, что к 2100 году смертность от повышения температуры окружающей среды возрастет в пять раз.