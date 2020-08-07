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Конкуренцию Кобзеву на выборах главы Иркутской области составят 6 человек

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Региональная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Кобзева кандидатом на выборы губернатора Иркутской области. Кобзев предоставил в областной избирком 10 207 подписей избирателей. Из них 52 были признаны недействительными. Кроме того, политик представил листы с подписями 264 муниципальных депутатов и глав.

«Сегодня я остаюсь временно исполняющим обязанности на посту губернатора Иркутской области. Я не ухожу в отпуск и дальше работаю по плану. Сегодня у нас очень много федеральных проектов, где нужно в том числе и мое личное участие: „Усольехимпром“, БЦБК, подготовка к Чемпионату мира по хоккею с мячом», — рассказал Кобзев в интервью ИА IrkutskMedia после получения удостоверения кандидата.

Конкуренцию Игорю Кобзеву в избирательной гонке составят шесть человек. Это представитель КПРФ Михаил Щапов, Григорий Вакуленко из «Гражданской платформы», Максим Евдокимов из партии «Родина», Андрей Духовников, представляющий ЛДПР, Геннадий Щадов из КПСС и Лариса Егорова из «Справедливой России».

Кобзев, отметим, будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы губернатора Иркутской области продлятся три дня, с 11 по 13 сентября.

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Россиянам не будут запрещать ставить на автомобили б/у запчасти

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Минпромторг России не будет запрещать россиянам ставить на автомобили б/у запчасти. Об этом заявили в ведомстве, комментируя озвученную ранее инициативу о запрете повторного использования автокомпонентов.

«Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов поблагодарил ведомство за внимание к мнению экспертного сообщества.

Общественная палата РФ первой среди публичных институтов обратила внимание на отсутствие полного понимания в автомобильной отрасли последствий принятия новых правил, регулирующих установку б/у запчастей. В конце июля мы провели дискуссию о поправках в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И чиновники из Минпромторга не побоялись лично вступить в такой жаркий спор, открыто обсуждали все вопросы, поднимавшиеся во время круглого стола. Особенно приятно, что они не только приняли участие в обсуждении, они слушали и слышали замечания экспертов, — подчеркнул Холодов.

Он призвал представителей общественности и дальше «открыто и прямо» высказывать свои замечания по тем или иным инициативам правительства на площадке Общественной палаты. «Это то самое место, где должны происходить такого рода дискуссии», — заключил Александр Холодов.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что запрет на использование б/у запчастей может привести к существенному подорожанию каско.

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