Конкуренцию Кобзеву на выборах главы Иркутской области составят 6 человек

Региональная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Кобзева кандидатом на выборы губернатора Иркутской области. Кобзев предоставил в областной избирком 10 207 подписей избирателей. Из них 52 были признаны недействительными. Кроме того, политик представил листы с подписями 264 муниципальных депутатов и глав.

«Сегодня я остаюсь временно исполняющим обязанности на посту губернатора Иркутской области. Я не ухожу в отпуск и дальше работаю по плану. Сегодня у нас очень много федеральных проектов, где нужно в том числе и мое личное участие: „Усольехимпром“, БЦБК, подготовка к Чемпионату мира по хоккею с мячом», — рассказал Кобзев в интервью ИА IrkutskMedia после получения удостоверения кандидата.



Конкуренцию Игорю Кобзеву в избирательной гонке составят шесть человек. Это представитель КПРФ Михаил Щапов, Григорий Вакуленко из «Гражданской платформы», Максим Евдокимов из партии «Родина», Андрей Духовников, представляющий ЛДПР, Геннадий Щадов из КПСС и Лариса Егорова из «Справедливой России».

Кобзев, отметим, будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы губернатора Иркутской области продлятся три дня, с 11 по 13 сентября.