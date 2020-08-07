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«На COVID спустили всех собак»: эпидемиолог о борьбе мира с вирусом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

На днях руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, человечество не сможет победить эпидемию коронавируса. На данный момент, по мнению Гебрейесуса, не существует лекарства или вакцины, способной уничтожить SARS-CoV-2.

«Ридус» пообщался с эпидемиологом, профессором Игорем Гундаровым, который рассказал, почему мы никогда не победим вирус. А это, по мнению ученого, и не нужно.

Высказывание главы ВОЗ можно расценивать по-разному. Первое, что имел ввиду Гебрейесус, это недостаток ресурсов и знаний, чтобы побороть коронавирус. В борьбе с вирусом мы совсем забыли про то, что наш организм и окружающая среда содержат множество вирусов, с которыми мы живем и взаимодействуем постоянно. На коронавирус спустили всех собак, что он якобы виноват во всем, — рассказал «Ридусу» Игорь Гундаров.

Однако мало кто задумывается о патогенности вируса. В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что патогенность (то есть способность быть причиной патологии) SARS-CoV-2 не такая уж и высокая.

Если посмотреть на волны смертности за последние десять лет, можно заметить, что в 2020 году уровень смертности в полтора раза ниже, чем в предыдущие пару лет.

А зачем тогда мы боремся с этим вирусом? Вакцинация от гриппа практически полностью истребила и ослабила грипп, а на его место пришел коронавирус. И хорошо, что это именно коронавирус, потому что он неопасный. Это мы раздули панику и продолжаем паниковать, — считает эпидемиолог.

По мнению Гундарова, бороться с таким вирусом не стоит, так как он не страшнее обычного герпеса — вируса, который есть у каждого из нас. Проявляется он, например, в виде высыпаний на губе при ослаблении иммунитета. Но это не значит, что человек неизлечимо болен страшной болезнью.

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