«На COVID спустили всех собак»: эпидемиолог о борьбе мира с вирусом

На днях руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, человечество не сможет победить эпидемию коронавируса. На данный момент, по мнению Гебрейесуса, не существует лекарства или вакцины, способной уничтожить SARS-CoV-2.

«Ридус» пообщался с эпидемиологом, профессором Игорем Гундаровым, который рассказал, почему мы никогда не победим вирус. А это, по мнению ученого, и не нужно.

Высказывание главы ВОЗ можно расценивать по-разному. Первое, что имел ввиду Гебрейесус, это недостаток ресурсов и знаний, чтобы побороть коронавирус. В борьбе с вирусом мы совсем забыли про то, что наш организм и окружающая среда содержат множество вирусов, с которыми мы живем и взаимодействуем постоянно. На коронавирус спустили всех собак, что он якобы виноват во всем, — рассказал «Ридусу» Игорь Гундаров.

Однако мало кто задумывается о патогенности вируса. В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что патогенность (то есть способность быть причиной патологии) SARS-CoV-2 не такая уж и высокая.

Если посмотреть на волны смертности за последние десять лет, можно заметить, что в 2020 году уровень смертности в полтора раза ниже, чем в предыдущие пару лет.

А зачем тогда мы боремся с этим вирусом? Вакцинация от гриппа практически полностью истребила и ослабила грипп, а на его место пришел коронавирус. И хорошо, что это именно коронавирус, потому что он неопасный. Это мы раздули панику и продолжаем паниковать, — считает эпидемиолог.

По мнению Гундарова, бороться с таким вирусом не стоит, так как он не страшнее обычного герпеса — вируса, который есть у каждого из нас. Проявляется он, например, в виде высыпаний на губе при ослаблении иммунитета. Но это не значит, что человек неизлечимо болен страшной болезнью.