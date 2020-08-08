Власти Украины передали Белоруссии информацию о проникновении на ее территорию с юга группы российских боевиков. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению политолога Олега Матвейчева, речь может идти об очередной провокации украинских спецслужб, которые пытаются поссорить Лукашенко с Москвой. Первой такой провокацией, считает эксперт, стало задержание на территории Белоруссии 33 россиян, которые якобы являются бойцами частной военной компании «ЧВК Вагнера». КГБ Республики Белорусь тогда сообщило, что многие из задержанных принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне вооруженных сил ДНР и ЛНР. Киев просит Лукашенко выдать этих людей Украине.

«Украинские спецслужбы используют Лукашенко, особо не скрываясь. Я с самого начала говорил, что история с ЧВК напоминает элементарную провокацию. У всех профессиональных наемников, которые ездят по горячим точкам, есть общие чаты, свои тусовки и так далее. Украинцы внедрились туда, предложили наемникам работенку, купили билеты через Беларусь. Внезапно в Киеве им поменяли билеты, и наемники застряли в Белоруссии, как в ловушке. После этого украинские спецслужбы дали сигнал Лукашенко, дескать, смотри, что у тебя в стране делается, к тебе поехал условный Стрелков, дабы забрать Могилев или еще что-нибудь. Лукашенко поверил и тут же побежал давать интервью Гордону, который недавно называл белорусского президента вошью на гребешке. А теперь Гордон у Лукашенко и его сына Коли любимый журналист», — рассказал эксперт в интервью «Ридусу».

В общем, человек показал себя абсолютным лохом. Даже топорные украинские спецслужбы, которые спалились на том, что покупали билеты во Львове, а в Киеве их меняли, смогли его развести, — добавил Матвейчев.

Политолог считает, что после президентских выборов в Белоруссии Лукашенко придется лично извиняться перед Россией и президентом Владимиром Путиным.

«Выглядит он сейчас посмешищем. Быть посмешищем ему, конечно, не хочется, поэтому Лукашенко продолжит настаивать на своем. Но потом, как ни крути, ему все равно придется извиняться перед Россией и Путиным, говоря, мол, бес попутал, предвыборная кампания и все такое», — подытожил Матвейчев.

Ранее в связи с задержанием россиян Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Задержание предполагаемых наемников глава государства назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях». По итогам совещания стало известно о решении белорусских властей укрепить границу с Россией.

4 августа Лукашенко обратился к белорусам, объявив, что в случае своего переизбрания на новый срок намерен строить партнерские отношения с Китаем, США и другими странами Запада, не порывая при этом с Россией. Москва, по мнению Лукашенко, Белоруссию «боится потерять», а отношения между странами изменились в худшую сторону.

