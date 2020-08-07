«Новая фаза вымирания»: эколог о том, что началось 11 тысяч лет назад

Вы все сосредоточились на коронавирусе, хотя миру угрожает другая серьезная опасность, про которую все забыли. Нас ждет куда более тяжелый кризис, чем пандемия коронавируса COVID-19, и вызван он будет загрязнением окружающей среды, что в скором времени приведет к глобальной катастрофе.

С такой речью выступил Билл Гейтс на последней конференции, посвященной охране окружающей среды. По словам миллиардера, чтобы избежать климатической катастрофы, всем странам уже давно пора заниматься инновациями в сфере защиты экологии.

«Ридус» пообщался с сопредседателем Союза экологических организаций г. Москвы, главным редактором экологического бюллетеня «Дом природы» экологом Андреем Николаевичем Фроловым, который рассказал, участвует ли Россия в разработке проектов по спасению экологии.

Наша цивилизация уже себя пережила, и Билл Гейтс об этом прекрасно знает. Мы являемся углеводородной цивилизацией, основанной на использовании нефти и газа. Получение энергии у нас происходит в основном за счет сжигания. Сегодня существуют технологии, которые также разрабатываются и у нас в России, позволяющие перейти от углеводородной цивилизации к водородной. Вторая подразумевает получение энергии исключительно от солнца. Нам даровали бесплатный вечный двигатель неограниченной мощности, — рассказал «Ридусу» Фролов.

Однако этим двигателем мы не спешим пользоваться, отметил эколог. Например, у нас есть Алжир, на территории которого расположилась пустыня Сахара. В этой местности осадки в виде дождя выпадают раз в три года, а в остальное время это идеальный солнечный полигон.

Ученые посчитали, что если взять 4% территории Алжира, где никто не проживает, так как это пустыня, то солнечной энергии с этого куска хватит, чтобы обеспечить все человечество. Весь вопрос состоит в том, как забрать эту энергию.

Самый реальный способ — это солнечные батареи, которые уже сейчас могут усваивать до 30% солнечного света. Такие панели создаются и у нас в стране, но пока не так активно, как хотелось бы, — говорит наш эксперт.

Первое место по производству и внедрению солнечных панелей занимает Китай. Затем идут европейские страны, в частности Германия и Австрия. Например, в Австрии есть целые районы, которые полностью отказались от использования углеводорода.

Эксперты ООН подсчитали, что если углеводородная цивилизация будет ликвидирована, то объем выбросов сократится в десять раз. То есть тот вред, что мы наносим природе, тоже резко уменьшится.

Мусор везде

Пляж райского Кокосового острова Wikipedia

Во всем мире производится более 100 миллионов тонн пластика. Хотя сейчас и создается биоразлагаемый пластик, на его гниение уходит не менее 25 лет. Но все-таки большинство видов пластика разлагаются очень долго.

Каждый год 100 миллионов тонн мусора появляется на Земле, причем 30% из них попадает в мировой океан. Уже неоднократно ученые находили большие скопления мусора, плавающие в океане. Еще большой процент мусора выбрасывается на берег.

Один из самых ярких примеров — Кокосовые острова в Индийском океане. Как свидетельствуют данные, полученные экологами, сейчас пляжи этих островов покрыты пластиковым мусором, общий вес которого превышает 230 тонн. Ежедневно на берег выбрасывается около полутора тонн пластика.

Также ежегодно на берег выбрасывается около 100 китов. Экологи проводят вскрытия, чтобы выяснить, от чего умерли животные. Оказывается, что около 40% китов умирают из-за накопившегося в организме мусора.

Мы все умрем. Но это не точно

Есть еще одна проблема. Это, правда, не вина человечества, но все же. Уже 11 тысяч лет наша Земля находится в состоянии глобального вымирания. Это значит, что все существующие виды очень быстро исчезают. За всю историю планеты было пять глобальных вымираний, сейчас мы наблюдаем с вами шестое, — рассказал «Ридусу» Андрей Фролов.

Самым тяжелым и губительным было четвертое вымирание — пермо-триасовое. Оно произошло около 200 миллионов лет назад в конце триасового периода мезозойской эры. Предполагаемой причиной катастрофы является вулканическая активность, изменение климата и повышение уровня кислотности океана.

Эксперт отмечает, что во время этого вымирания погибло около 90% всего живого на планете. Жизнь фактически началась заново в этот период.

Одиннадцать тысяч лет назад планета снова вступила в период вымирания, говорит эколог. Если это не остановить, то человечество может перестать существовать. Сказать наверняка никто не может, однако в наших силах помочь планете. Или, по крайней пере, не сильно мешать.