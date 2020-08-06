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Защита участников «Нового величия» пообещала «дойти до ЕСПЧ»

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© YouTube

© YouTube

Адвокаты семи осужденных по делу молодежного сообщества «Новое величие» собираются обжаловать обвинительный приговор в различных инстанциях. Защита, если понадобится, готова «дойти вплоть до» Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы основного фигуранта дела — Руслана Костыленкова, пообещала «не оставить данную ситуацию».

«Тот приговор, который сейчас был вынесен в том виде, в котором он есть, мы будем обжаловать в апелляционном порядке, в кассационном, если понадобится, а также в Верховном суде РФ. Если исчерпаем все возможности в национальных судах, соответственно, в Европейском суде по правам человека также будем добиваться отмены приговора», — цитирует ТАСС слова Сидоркиной.

Защитники остальных осужденных также заявили, что готовы «дойти до ЕСПЧ».

Участников «Нового величия», признанных виновными в создании экстремистского сообщества, Люблинский суд Москвы 6 августа приговорил к различным срокам. Главный фигурант — Руслан Костыленков — получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, пять лет ограничения свободы и два года запрета на выкладывание материалов в интернет. Остальным дали от четырех условно до шести лет колонии.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приговор суда назвали гуманным и логичным.

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