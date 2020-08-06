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Трамп посчитал, что Байден оскорбил афроамериканцев

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© picture alliance / Geisler-Fotop/TASS

© picture alliance / Geisler-Fotop/TASS

Президент США Дональд Трамп выдвинул в отношении своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена обвинения в оскорблении афроамериканцев.

«Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил… (афроамериканцев — ред.), — сказал американский лидер журналистам в Белом доме. — Он сделал очень оскорбительное заявление».

Как отмечает РИА Новости, ранее корреспондент телеканала CBS спросил Байдена в эфире, проходил ли он тест на когнитивные способности. Это послужило своего рода напоминанием о том, что 74-летний Трамп многократно указывал на возраст своего соперника (ему 77 лет) и выражал сомнение в том, что его умственные способности достаточны для работы на посту президента. Трамп также утверждал, что прошел соответствующий тест и показал очень хорошие результаты.

Вопрос журналиста-афроамериканца вызвал гнев у Байдена. «Нет, я не проходил тест. Почему я должен его проходить?» — возмутился соперник Трампа. «Это то же самое, как спросить у вас перед эфиром, сдали ли вы тест на кокаин. Вы наркоман?» — приводит агентство слова политика.

Представитель предвыборной кампании Байдена позже объяснил изданию POLITICO, что заданный тележурналистом вопрос «заслуживал ответа, который продемонстрировал бы его абсурдность».

Как сообщал «Ридус», по результатам опроса, проведенного в США газетой Washington Post и телеканалом ABC News, выяснилось, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%.

Также стало известно, что прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс занялся криминальным расследованием финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.

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