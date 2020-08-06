«Хочу справедливости»: в Сети рассказали о странном уголовном деле в Москве

В конце октября прошлого года в квартире на Яхромской улице Москвы было обнаружено тело молодого человека 1994 года рождения со следами насильственной смерти. Обстановка жилища говорила о серьезной драке — посуда, мебель, бытовая техника были разбиты и носили следы крови. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». В тот же день нашелся и подозреваемый, который признался в избиении покойного в ходе возникшего конфликта. Дело казалось достаточно простым, но в ходе следствия стали происходить странные события.

«На фото мой друг Марк. Его убили, и я хочу для него справедливости», — так начинается рассказ об убийстве Марка Катковского, опубликованный в Instagram Григория Ермолаева.

По словам автора, все началось с решения Тимирязевского суда столицы отпустить подозреваемого под домашний арест, хотя в подобных случаях обычно задержанного оставляют под стражей. Ведь речь идет об особо тяжком преступлении, за которое дают до 15 лет лишения свободы.

Родителей погибшего молодого человека долгое время держали в неведении, не рассказывая о ходе расследования. Также их не признали потерпевшими. Это произошло лишь после обращения к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, и то — «скрипя зубами», как пишет автор.

Такое отношение следователей вынудило родителей Катковского обратиться к услугам адвоката. Лишь после этого их ознакомили с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Заключением эксперта в категорической форме было установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Таким образом, расследование близилось к завершению: причины смерти выявлены, лицо, причинившее телесные повреждения, найдено, ему предъявлено обвинение.

Внезапно, без каких-либо оснований следствие решило назначить еще одну судебно-медицинскую экспертизу, проведение которой поручили комиссии в составе трех экспертов.

«Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство устанавливает право потерпевших знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, следователь даже не сообщает потерпевшим о ее назначении, не предоставляет право поставить перед экспертом вопросы, что является нарушением статьи 198 УПК РФ. И это тоже одна из странностей расследования данного уголовного дела», — отмечает автор рассказа.

На этом моменте следственные действия были приостановлены разразившейся пандемией коронавируса. Когда карантинные ограничения закончились, родителям погибшего долгое время не удавалось встретиться со следователем. Тот просто игнорировал их звонки. В следственный отдел посторонних не пускали из-за распространения инфекции.



Подача жалобы в Тимирязевскую прокуратуру восстановила контакт со следователем, и он провел с потерпевшими дополнительный осмотр места происшествия. Лишь после этого адвокату устно сообщили о проведении новой экспертизы. Но и это — еще не все.

В конце июля 2020 года родителям Марка позвонила заместитель начальника следственного отдела ОВД Дмитровский города Москвы и сообщила, что уголовное дело поступило для дальнейшего расследования в ихследственный отдел и что действия подозреваемого теперь квалифицируются по другой статье.

Новый следователь рассказал, что выводы комиссии в корне отличаются от результатов первой экспертизы. По их мнению, смерть Катковского наступила не от полученных повреждений, а в результате заболевания сосудов головного мозга. Таким образом, подозреваемый не причастен к его смерти.



По словам Ермолаева, «заключение экспертов, даже не у профессионала, вызывает удивление». Не очень понятно, на основании каких данных эксперт приходит к выводу, что перед смертью Марк находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения, вызванного конфликтом.

«Это вывод экспертов, которые в силу закона обязаны исследовать только объективные медицинские данные, без построения гипотез, предположений и тем более оценки доказательств дела!» — отметил Ермолаев.

При этом в новом заключении нет критики в адрес первоначальной экспертизы, несмотря на то, что выводы по одним и тем же вопросам совершенно противоположны. И на этом странности уголовного дела не закончились. Выяснилось, что из материалов таинственным образом исчезли ордера адвоката, его ходатайства и жалобы.

По делу назначено около 20 различных экспертиз, но потерпевших никто не удосужился ознакомить, ни с постановлениями об их назначении, ни с их результатами. Следователи не выполнили требование закона по уведомлению об изменении квалификации действий обвиняемого.

Уголовное дело передано в орган следствия МВД с обвинением в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, что является грубым нарушением принципа подследственности, установленного статьей 151 УПК РФ, пишет Ермолаев.

«Получается, что „элитные“ следователи умышленно допускают подобные нарушения, чтобы виновные лица избежали заслуженного наказания», — считает автор публикации в Instagram.